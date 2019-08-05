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В Улан-Удэ прошёл митинг памяти Алдара Цыденжапова

В Улан-Удэ прошёл митинг памяти Алдара Цыденжапова
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мероприятие состоялось в день рождения героя России

Накануне, 4 августа, прошла церемония возложения цветов, посвящённая дню рождения Алдара Цыденжапова.

Как сообщает пресс-служба минспорта Бурятии, в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой» около памятника герою России собрались представители Боевого братства, Агинского землячества, фонда Алдара Цыденжапова, руководство ДОСААФ, казачество, представители правительства, волонтёров Победы и неравнодушные горожане.

В конце митинга собравшиеся возложили цветы к памятнику и почтили память Алдара минутой молчания.

- Ценой собственной жизни Алдар предотвратил экологическую катастрофу. Всему миру он показал лицо нашей молодёжи. Алдар Цыденжапов отдал свою цветущую жизнь, чтобы спасти военный корабль и 348 человек, находящихся на борту. Этому подвигу нет равных, - отметил Баир Болотов, президент Благотворительного фонда по увековечиванию памяти Алдара Цыденжапова.

Справка:

Алдар Цыденжапов (4 августа 1991 — 28 сентября 2010) — матрос Тихоокеанского Флота России, погибший во время несения службы на эсминце «Быстрый». Предотвратив ценой своей жизни крупную аварию на военном корабле, спас от гибели сам корабль и экипаж в составе 348 человек. Погиб от сильнейших ожогов, перекрыв утечку топлива во время пожара в котельной.

16 ноября 2010 года ему посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации.

В память Алдару Цыденжапову в Улан-Удэ поставили памятник. Именем Алдара Цыденжапова названа улица в посёлке Агинское. Именем Героя названа улица в посёлке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района Иркутской области. В школе посёлка Агинское, в которой он учился, установлена мемориальная доска. На берегу бухты Абрек залива Стрелок, где базируются корабли Приморского объединения Тихоокеанского флота, у пирса эскадренного миноносца «Быстрый» открыт знак памяти. На эсминце «Быстрый» открыта мемориальная доска. Место в кубрике, где жил Алдар Цыденжапов, навсегда останется за ним. Матрос навечно зачислен в списки экипажа корабля.

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