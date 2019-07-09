Сотрудники управления по вопросам миграции выдали новые паспорта уже 500 жителям Иркутской области, пострадавших от наводнения
Полицейские принимают заявления и выдают паспорта на пунктах временного размещения, в больницах и других учреждениях. Маломобильных людей посещают по месту их жительства, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Чтобы попасть в отдалённые районы, сотрудники полиции используют возможности авиацию спасателей либо добираются в посёлки на моторных лодках. На сегодняшний день все граждане, проживающие в населенных пунктах Аршан, Уйгат, Октябрьский, Владимировка, Альбин, Бурхун, Паберега имеют новые паспорта.
Аналогичные меры принимают подразделения ГИБДД, незамедлительно восстанавливая утраченные либо пришедшие в негодность водительские удостоверения и паспорта технических средств. За этой услугой в регистрационные подразделения обратилось 40 автомобилистов.
В Иркутской области выдали 500 новых паспортов, утерянных при наводнении
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сотрудники управления по вопросам миграции выдали новые паспорта уже 500 жителям Иркутской области, пострадавших от наводнения
Торейский дуган в Ононском районе капитально отремонтирован
У пожилого мужчины на ранней стадии выявили рак почки
На территориях Иркутской области, попавших в зону затопления, людей переводят из пунктов временного размещения в пункты долговременного пребывания
Чемпионат мира состоится весной 2020 года
Выставка будет работать до осени
Среди победителей – гонщики из Катара и Аргентины. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с этапа ралли «Шёлковый путь»
На Восточном произошла коммунальная авария
Электричество отключили в 38 домах
Ущерб будет взыскан с виновников ДТП
По словам сестры Намжила Нимбуева, создатели фильма работают «за идею»
Движение по перекрытому участку дороги открыто
По данным Бурятского гидрометцентра, 9 июля по республике днём по юго-западу, крайнему северу местами небольшие кратковременные дожди, грозы с порывистым ветром
Общество, 08.07.2019
На «Вкусе лета» садоводы продемонстрируют лучшие сорта ягод и проконсультируют всех желающих
Общество, 08.07.2019
Они покажут программу, посвящённую семье Николая II