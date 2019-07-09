В Иркутской области выдали 500 новых паспортов, утерянных при наводнении

Сотрудники управления по вопросам миграции выдали новые паспорта уже 500 жителям Иркутской области, пострадавших от наводнения



Полицейские принимают заявления и выдают паспорта на пунктах временного размещения, в больницах и других учреждениях. Маломобильных людей посещают по месту их жительства, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Чтобы попасть в отдалённые районы, сотрудники полиции используют возможности авиацию спасателей либо добираются в посёлки на моторных лодках. На сегодняшний день все граждане, проживающие в населенных пунктах Аршан, Уйгат, Октябрьский, Владимировка, Альбин, Бурхун, Паберега имеют новые паспорта.



Аналогичные меры принимают подразделения ГИБДД, незамедлительно восстанавливая утраченные либо пришедшие в негодность водительские удостоверения и паспорта технических средств. За этой услугой в регистрационные подразделения обратилось 40 автомобилистов.

