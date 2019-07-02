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В 104 населённых пунктах Бурятии идут работы по благоустройству

В 104 населённых пунктах Бурятии идут работы по благоустройству
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
В 2019 году в республике планируют благоустроить 120 общественных и 112 дворовых территорий

В Бурятии дворы и общественные территории благоустраивают в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

В Хоринске начато строительство роллердрома, в Селенгинске - велопарка с памп-треком. В 18 сёлах накануне 75-летия победы в Великой Отечественной войне идёт благоустройство памятных мест. Жители помогают чем могут: озеленяют, красят, устанавливают детские площадки. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году по республике планируется благоустроить 120 общественных и 112 дворовых территории. На эти цели предусмотрено 306 млн рублей.

До 1 июля в республике все районы должны заключить контракты на благоустройство общественных территорий – скверов, аллей, парков. На сегодня заключены контракты по 105 общественным территориям из 120. В 5 дворах и на 16 общественных территориях работы завершены. В остальных муниципальных образованиях - ведутся по графику.

В Улан-Удэ идут работы в сквере Стеклозавода на сумму более 35 млн рублей. Благодаря активности жителей сквер полностью преобразится. В проекте предусмотрено устройство тротуарных дорожек, площадки для культурно-массовых мероприятий, сцены, парковки, асфальтированных велодорожек, проездов, металлического ограждения территории, зелёных зон, центральной входной группы с подсветкой, сценического комплекса, пандусов, торшерного освещения, видеонаблюдения и летнего водопровода. Будут капитально отремонтированы подпорные стенки, установлены новые урны и скамейки.

Как сообщал «Байкал-Daily», по предложению жителей в сквере на постаменте с подсветкой будет установлена архитектурная композиция «Сердце Стеклозавода». 

На территории появятся новая баскетбольная, волейбольная площадка с резиновым покрытием и хоккейная коробка. Будет установлен пост охраны, хозяйственный блок и туалет. Неотъемлемой частью преображения сквера станет обязательное озеленение территории: кустарники, деревья и газоны.

В Хоринском районе подрядчики приступили к благоустройству общественных территорий. По итогам публичных обсуждений в 2019 году решено благоустроить в улусе Тэгда центральную площадь возле памятника Героям Войны. Сейчас там закончили выкладывать брусчатку вокруг памятника. 

Также началось строительство долгожданного роллердрома в Центральном парке села Хоринск. На месте будущего роллердрома идёт демонтаж старой сцены. Затем будет сделана площадка с покрытием. Там же будет оборудована площадка для сдачи норм ГТО.
В посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района завершилось благоустройство аллеи Семей Строителей «БАМ» на улице Победы, которую начали строить в 2018 году. Установлено металлическое ограждение из евроштакетника, проведены работы по устройству бетонной парковки и пешеходных дорожек. Торжественное открытие аллеи запланированы на 6 июля - день празднования 45-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали.

В посёлке Новый Уоян идут работы на Центральной площади, где будет отремонтирована сцена, сделана пешеходная дорожка из тротуарной плитки с бордюрным камнем, установлено кованое ограждение и малые архитектурные формы. 

Также жители посёлка ждут окончания работ в парке отдыха «Лукоморье», рассчитанный на разные возрастные категории. Здесь установят сцену, спортивные тренажёры, фигуры сказочных персонажей, стелу «Я люблю Новый Уоян», дополнительное освещение.
В Бичуре в парке «Молодёжный» теперь по вечерам многолюдно: играют дети, гуляют мамы с колясками. В парке завершился первый этап благоустройства. В этом году на более чем 600 тысяч рублей сделаны беседки, установлены скамейки, урны, спортивные тренажёры, песочницы, горка, проведено освещение. В планах установить в парке детскую и спортивную площадки, летнюю сцену, деревянное ограждение будет заменено на металлическое, установлены видеокамеры. 

Кипит работа и во дворе на улице Ленина, 241 и Советская, 49. Жители сами делают палисадник, красят, разбивают клумбы.
- Когда начались работы, мы вышли и увидели свой двор со стороны совсем другим. Решили проявить инициативу: убрать все старые палисадники и построить новые. Вечерами делаем, колотим, но с интересом и удовольствием. Убрали старые сараи, вывезли мусор. Теперь хотим детскую площадку, - говорит Наталья Желекова. 
 
В Мухоршибири завершается обустройство памятникам Ветеранам Великой отечественной войны. Стоимость объекта – 600 тысяч рублей. Уже отреставрирован памятник воину, появились саженцы, установлен «вечный огонь». 
 
В посёлке Саган-Нур, как и в прошлом году, в благоустройстве принимает активное участие бизнес. Угольный разрез за свой счёт установит в посёлке памятник ветеранам Великой Отечественной войны. Подрядчики стараются выполнять работы на совесть, следуя условиям госконтрактов. 
 
- С этого года ужесточились требования к гарантийному сроку – теперь он не менее 3 лет. Город Улан-Удэ установил гарантийный срок на выполненные работы - 5 лет, - сказал Николай Рузавин, министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии.

В Бурятии реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда продлится до 2024 года. Такая программа проходит во всех регионах России по указу президента Владимира Путина. 
благоустройство
 
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