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Хозяйке Читы преподнесут подношения

Хозяйке Читы преподнесут подношения
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На Титовской сопке состоится традиционный обряд «Обоо Тахилган»

29 июня в 11:00 в Чите на западном склоне Титовской сопки пройдёт «Обоо Тахилган» – обряд подношения хозяйке горы Эрдэнэт Айралжан Хатан Эжы, богине Читы и её окрестностей.

Суть обряда состоит в том, что верующие совершают подношения хозяевам местности, просят их о дожде, богатом урожае, приумножении скота. Подношения делают в виде молочной пищи, баранины, сладостей.

В рамках праздника пройдут соревнования по бурятской борьбе, стрельба из лука, а также конкурсы бурятской песни и бурятской национальной одежды. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Забайкальского края.
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