Хозяйке Читы преподнесут подношения

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

На Титовской сопке состоится традиционный обряд «Обоо Тахилган»



29 июня в 11:00 в Чите на западном склоне Титовской сопки пройдёт «Обоо Тахилган» – обряд подношения хозяйке горы Эрдэнэт Айралжан Хатан Эжы, богине Читы и её окрестностей.



Суть обряда состоит в том, что верующие совершают подношения хозяевам местности, просят их о дожде, богатом урожае, приумножении скота. Подношения делают в виде молочной пищи, баранины, сладостей.



В рамках праздника пройдут соревнования по бурятской борьбе, стрельба из лука, а также конкурсы бурятской песни и бурятской национальной одежды. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Забайкальского края.

