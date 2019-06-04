В Улан-Удэ сняли на видео отбор по мас-рестлингу

2 июня в Улан-Удэ прошли отборочные соревнования по мас-рестлингу
Определялась сборная команда Бурятии, которая отправится на международный этнокультурный фестиваль «Ёрдынские игры – 2019» в Иркутской области.
Небольшое видео, показывающее, что это вид спорта, опубликовала спортшкола №3. «Спортсмены спортивной школы №3 Раменский Денис и Бобков Никита приняли участие и вошли в состав юношеской команды Бурятии», - отметили в спортшколе.
В Ёрдынских играх, которые пройдут в Ольхонском районе с 13 по 15 июня, примут участие около 600 человек
.
Справка:
Мас-рестлинг (якут. перетягивание палки) — национальный вид спорта Якутии, официально признанный и введённый в 2003 году во всероссийский реестр видов спорта.
Его правила очень просты: для победы спортсмену необходимо просто вырвать палку из рук соперника. При этом ноги упираются в доску. Поединок длится до победы в двух раундах одного из борцов. Победа в схватке засчитывается, если одному из борцов удалось перетянуть соперника через опорную доску или если соперник выпустил палку.
2 июня в Улан-Удэ прошли отборочные соревнования по мас-рестлингу
Известный актёр приехал в Улан-Удэ на гастроли
Накануне в городе Новокузнецке Кемеровской области завершились трёхдневные соревнования по пожарно-спасательному спорту памяти мастера спорта СССР Сергея Бушуева
Они принимают участие в чемпионате мира
В селе Батурино состоялся праздник детства, который традиционно проводится по инициативе Сретенского женского монастыря
Возраст раритетной лиственницы под именем «Страж Ольхона» определили эксперты-дендрологи
Хувараки с этого дня стали ламами и теперь будут дальше обучаться самостоятельно
В прошлом году в акции приняли участие 4000 иркутских студентов
Подрядчика для строительства нового моста выберут только в июне
Пианист отметил, что обучение нотной грамоте сможет расширить кругозор школьников
В посёлке Таксимо Муйского района Бурятии прошла акция «Бамовская аллея»
В женской исправительной колонии №7 стартовал первый этап конкурса «Преображение»
Так процесс назвал Игорь Шутенков
Михаил Апальков уже снялся в эпизодах сериалов «СашаТаня», «Скорая помощь» и получил роль в фильме известного режиссёра
Награждать ей будут «почётных наставников»