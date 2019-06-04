В Улан-Удэ сняли на видео отбор по мас-рестлингу

Небольшое видео, показывающее, что это вид спорта, опубликовала спортшкола №3. «Спортсмены спортивной школы №3 Раменский Денис и Бобков Никита приняли участие и вошли в состав юношеской команды Бурятии», - отметили в спортшколе.

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