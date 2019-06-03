Более 600 человек поучаствуют в Ёрдынских играх в Иркутской области

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Фестиваль проводится раз в два года в традиционном месте - у подножия горы Ёрд в Ольхонском районе



Приём заявок на участие в мероприятиях культурной программы VII международного этнокультурного фестиваля «Ёрдынские игры- Игры народов Евразии» завершён. В адрес организаторов поступили 94 заявки. Общее количество участников составит 603 человека.



В рамках культурной программы игр пройдут конкурс «Красавица Ёрдынских игр», фестиваль традиционного кругового танца евразийских народов, фестиваль этнического костюма «Нити времени», выставка-ярмарка изделий мастеров народного творчества и другие. Также 13 июня на базе отдыха «Байкал Трек» состоится V международная научно-творческая конференция «Ёрдынские игры – содружество в пространстве Евразии», в которой примут участие 36 докладчиков и 150 слушателей.



Фестиваль проводится раз в два года в традиционном месте - у подножия горы Ёрд в Ольхонском районе. В этом году он будет проходить с 13 по 15 июня. Участие в фестивале примут представители из республик Бурятия, Саха (Якутия), Забайкальского края, Монголии.



В настоящее время завершаются работы по благоустройству площадки проведения фестиваля.



В спортивной части программы примут участие около 170 спортсменов. Соревнования пройдут по национальным видам спорта: бурятская национальная спортивная борьба, стрельба из лука, мас-рестлинг, якутские национальные прыжки, метание и переноска камня, шахматы «Шатар», а также новый вид программы – бурятская традиционная игра «hэер шаалган», и другие.



На время проведения соревнований будут установлены мобильные трибуны на 300 мест, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

