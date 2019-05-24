В Бурятии на фестивале «108 Будд» разыграют «Тойоту Камри»

- Свой вклад я уже внёс и приобрёл несколько билетов. Участвовать в этом добром деле может каждый! – написал на своей странице в Instagram Михаханов.























22 июня в Тугнуйском дацане «Даши Чойнхорлинг», который расположен в селе Харьястка Мухоршибирского района, впервые состоится фестиваль духовной и народной культуры «108 Будд», посвящённый празднику Единства и Дружбы народов.Состоится конкурс коллективов поселений Мухоршибирского района, а также разыграют «Тойоту Камри» 2005 года.- Раз в три года у нас в дацане будет проводиться большой праздник-фестиваль духовной и народной культуры «108 Будд» в честь праздника Единства и Дружбы народов. Все поселения Мухоршибирского района будут приезжать и показывать концертные номера в течение 20 минут. Они покажут именно культуру, традиции своего поселения, расскажут об истории и достоянии своего села, о том, что они хотят передать своему следующему поколению. Каждое поселение презентует себя на своём родном языке. В Мухоршибирском районе у нас много народов – буряты, семейские, русские, татары, - рассказал «Байкал-Daily» настоятель буддийского храма Вандан-лама.Для призёров конкурса коллективов поселений предусмотрены денежные награды. Так, победитель получит приз в размере 50 тысяч рублей, коллектив, удостоившийся второго места, получит 30 тысяч рублей, а участники, занявшие третье место возьмут денежный приз в размере 20 тысяч рублей.В этот же день пройдёт конкурс эссе «Тугнуйский дацан «Даши Чойнхорлинг», в котором может принять участие любой желающий.- Человек может написать в любом жанре, в любом стиле сочинение или стихотворение на тему «Тугнуйский дацан». Могут написать то, что они знают о дацане – историю, биографию лам, свои впечатления о храме. Работы принимаются и на русском и на бурятском языках. Там также предусмотрены призы в 10 тысяч, 7 тысяч и 3 тысячи рублей, - продолжил Вандан-лама.На фестивале также будет объявлен сбор средств на приобретение Будды будущего – Майтреи. Двухметровую статую ручной работы ламы заказали в Тибете. Для её приобретения необходимо 100 тысяч рублей.Стоимость благотворительных билетов на фестиваль «108 Будд» составляет 1000 рублей.- Люди, приобретая благотворительные билеты, тем самым уже вкладываются на приобретение этого Будды. И все их имена будут записаны и вложены во внутрь статуи, - добавил настоятель буддийского храма.Среди купивших билеты, пройдёт розыгрыш главного приза фестиваля – автомобиля «Тойота Камри» 2005 года. Также будут разыграны мотоцикл, холодильник, телевизор, велосипед, телефон и другие призы.Оставшиеся средства от благотворительного марафона пойдут на благоустройство Тугнуйского дацана.- У нас в дацане идёт большой ремонт. В этом году зимой сгорела большая столовая вместе с утварью и совсем, поэтому восстанавливаем, - сказал Вандан-лама.Фестиваль «108 Будд» поддержал бывший известный бурятский профессиональный сумоист Анатолий Михаханов.