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В Бурятии на фестивале «108 Будд» разыграют «Тойоту Камри»

В Бурятии на фестивале «108 Будд» разыграют «Тойоту Камри»
Общество, 
Собранные средства пойдут на приобретение статуи Будды будущего Майтреи

22 июня в Тугнуйском дацане «Даши Чойнхорлинг», который расположен в селе Харьястка Мухоршибирского района, впервые состоится фестиваль духовной и народной культуры «108 Будд», посвящённый празднику Единства и Дружбы народов.

Состоится конкурс коллективов поселений Мухоршибирского района, а также разыграют «Тойоту Камри» 2005 года.

- Раз в три года у нас в дацане будет проводиться большой праздник-фестиваль духовной и народной культуры «108 Будд» в честь праздника Единства и Дружбы народов. Все поселения Мухоршибирского района будут приезжать и показывать концертные номера в течение 20 минут. Они покажут именно культуру, традиции своего поселения, расскажут об истории и достоянии своего села, о том, что они хотят передать своему следующему поколению. Каждое поселение презентует себя на своём родном языке. В Мухоршибирском районе у нас много народов – буряты, семейские, русские, татары, - рассказал «Байкал-Daily» настоятель буддийского храма Вандан-лама.

Для призёров конкурса коллективов поселений предусмотрены денежные награды. Так, победитель получит приз в размере 50 тысяч рублей, коллектив, удостоившийся второго места, получит 30 тысяч рублей, а участники, занявшие третье место возьмут денежный приз в размере 20 тысяч рублей.

В этот же день пройдёт конкурс эссе «Тугнуйский дацан «Даши Чойнхорлинг», в котором может принять участие любой желающий.

- Человек может написать в любом жанре, в любом стиле сочинение или стихотворение на тему «Тугнуйский дацан». Могут написать то, что они знают о дацане – историю, биографию лам, свои впечатления о храме. Работы принимаются и на русском и на бурятском языках. Там также предусмотрены призы в 10 тысяч, 7 тысяч и 3 тысячи рублей, - продолжил Вандан-лама.

На фестивале также будет объявлен сбор средств на приобретение Будды будущего – Майтреи. Двухметровую статую ручной работы ламы заказали в Тибете. Для её приобретения необходимо 100 тысяч рублей.

Стоимость благотворительных билетов на фестиваль «108 Будд» составляет 1000 рублей.

- Люди, приобретая благотворительные билеты, тем самым уже вкладываются на приобретение этого Будды. И все их имена будут записаны и вложены во внутрь статуи, - добавил настоятель буддийского храма.

Среди купивших билеты, пройдёт розыгрыш главного приза фестиваля – автомобиля «Тойота Камри» 2005 года. Также будут разыграны мотоцикл, холодильник, телевизор, велосипед, телефон и другие призы.

Оставшиеся средства от благотворительного марафона пойдут на благоустройство Тугнуйского дацана.

- У нас в дацане идёт большой ремонт. В этом году зимой сгорела большая столовая вместе с утварью и совсем, поэтому восстанавливаем, - сказал Вандан-лама.

Фестиваль «108 Будд» поддержал бывший известный бурятский профессиональный сумоист Анатолий Михаханов.

- Свой вклад я уже внёс и приобрёл несколько билетов. Участвовать в этом добром деле может каждый! – написал на своей странице в Instagram Михаханов.


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Дорогие друзья! В Тугнуйском дацане «Даши Чойнхоринг» с 20 по 22 июня будет проводиться молебен "Ганжур хурал". Согласно буддийской традиции, это придает верующему положительный импульс для обретения счастья, здоровья и благополучия. А также 22 июня на фестивале духовной и народной культуры "108 БУДД" в честь праздника Единства и Дружбы народов состоится розыгрыш множества призов. Главный приз – автомобиль Toyota Camry 2005г. Благотворительный билет для участия в розыгрыше можно приобрести у настоятеля буддийского храма Вандан-лама по тел +7 (983) 633-52-29 Цена одного билета 1000 рублей. Собранные средства пойдут на благое дело, благоустройство Тугнуйского Дацана "Даши Чойнхорлинг" и на приобретение большой статуи Будды будущего – Майтреи. Билеты можно приобрести до 21 июня. Свой вклад я уже внёс и приобрёл несколько билетов. Участвовать в этом добром деле может каждый! 😊 #россия #бурятия #буддизм #михаханов

Публикация от Анатолий Михаханов (@a_mikhakhanov)




буддизм
 
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