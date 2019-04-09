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В Бурятии приняли 36 заявлений на выплату на второго ребёнка

В Бурятии приняли 36 заявлений на выплату на второго ребёнка
Общество,  Фото:pixabay.com
Это данные по состоянию на 5 апреля

Как сообщал «Байкал-Daily», регионы ДФО с 2019 года будут получать специальную поддержку из федерального бюджета на меры поддержки семей. В список входит и дополнительная выплата при рождении второго ребёнка на условиях, предусмотренных для материнского капитала.

То есть семьям в регионах, в том числе в Бурятии, при рождении второго ребёнка (он должен родиться в 2019 году) начнут выплачивать своеобразную субсидию. Плюсом к материнскому капиталу.

- В связи с включением Бурятии в состав Дальневосточного федерального округа с 2019 года предоставляется региональный материнский (семейный) капитал при рождении второго ребёнка в размере 135 978 рублей (30% от федерального маткапитала, который в 2019 году составляет 453 260 руб.). Механизм предоставления средств аналогичен порядку использования федерального материнского капитала, - сообщили в пресс-службе минсоцзащиты региона.

Право на региональный материнский капитал подтверждается справкой, выдаваемой органами соцзащиты по месту жительства.

Средства можно направить на:
1) улучшение жилищных условий;
2) получение образования ребёнком (детьми);
3) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

- Для получения справки, подтверждающей право на получение регионального капитала, со свидетельством о рождении второго ребёнка и документами, подтверждающими совместное проживание с ребёнком, а также по вопросам расходования средств регионального капитала, можно обратиться в отдел социальной защиты по месту жительства, - уточнили в министерстве.

По состоянию на 5 апреля, по вопросу выдачи справки, подтверждающей право на получение регионального материнского капитала, обратились 119 человек, принято заявлений - 36.
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