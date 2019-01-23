Центр восточных рукописей начали создавать в Забайкалье

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Он откроется в Агинске на базе библиотеки крупнейшего в России дацана



Религиозная организация буддистов Забайкальского края «Агинский дацан «Дэчен Лхундублинг» приступила к реализации проекта «Сокровищница знаний: буддийское письменное наследие Южной Сибири». Проект, рассчитанный на три года, финансируется из средств Фонда президентских грантов. Размер гранта составляет 1,8 млн рублей. По словам авторов проекта, эта работа важна для значительной части населения Агинского Бурятского округа. На территории Забайкальского края проживает около 70 тысяч буддистов, всего в России – 900 тысяч человек.



- В Агинске на базе библиотеки крупнейшего в России дацана откроется центр восточных рукописей и ксилографов, целью которого станет изучение и сохранение буддийского письменного наследия. С ноября 2018 года специалисты начали опись библиотечного фонда и составление каталогов уникальных рукописей. Авторы проекта планируют провести просветительские лекции, переоборудовать стеллажи, пошить и заменить книжные тканевые обложки, перевести избранные буддийские сочинения, - рассказали в пресс-службе правительства края.



Библиотека Агинского дацана является третьим по величине хранилищем старых буддийских рукописей и ксилографов в стране. Общее количество книг - порядка 35-40 тысяч. Книги находятся в томах, завернутых в традиционные шёлковые или матерчатые обёртки - жанчи. Таких томов-свёртков в библиотеке насчитывается более трех тысяч. Уникальная коллекция формировалась на протяжении почти ста лет, и основой её стали книги, уцелевшие после антирелигиозной кампании первой половины прошлого века. Значительная часть книг сохранилась благодаря самоотверженности верующих, отказавшихся участвовать в уничтожении своей религии в 30-е годы. В 90-х годах спасённые верующими рукописи стали возвращаться в дацан и вместе с многочисленными томами книг, оставшимися от старых лам, образовали нынешнюю коллекцию буддийской литературы, для которой в дацане еще в 80-е годы было построено отдельное здание библиотеки.



Ранее руководитель Забайкальского края Александр Осипов поручил по итогам встречи с лидерами молодёжного движения организовать работу по оказанию методической помощи представителям некоммерческих объединений края по оформлению заявок для участия в конкурсе на получение президентских грантов. Глава региона подчеркнул, что в 2019 году бюджет конкурса президентских грантов составит 40 миллионов рублей. По мнению главы региона, некоммерческим организациям из Забайкалья необходимо максимально войти в число победителей и привлечь на территорию края средства президентских грантов для реализации своих инициатив.



