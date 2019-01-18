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В Улан-Удэ проверят строительство поликлиники вместо жилого дома

В Улан-Удэ проверят строительство поликлиники вместо жилого дома
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru. Из архива
Жители дома случайно узнали о грядущей стройке

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Бурятии проконтролируют исполнение проекта планировки центральной части Железнодорожного района Улан-Удэ. Согласно проекту, там запланировано строительство поликлиники на месте многоквартирного жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе ОНФ республики.

В региональное отделение ОНФ обратились жители дома с улицы Гагарина 8. Они хотели оформить в собственность земельный участок, на котором находится двухэтажный деревянный дом. Дому около 40 лет, но его состояние удовлетворительное, аварийным дом не считался.

- В конце января прошлого года жильцы подали заявление в комитет по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ о принятии решения по подготовке проекта межевания и в дальнейшем для оформления прав в долевую собственность. Лишь спустя три месяца жильцы получили официальный ответ о том, что подготовить проект межевания невозможно, так как земельный участок расположен на территории, которая предназначена для строительства поликлиники на 310 мест, - сообщает пресс-служба республиканского ОНФ.

Такое решение было принято комиссией по вопросам градостроительной деятельности 29 марта 2017 года. Однако жильцов никто не уведомил, какова будет судьба их дома, будет ли он снесён и в какие сроки, а также в каком году запланировано строительство поликлиники. Жители дома предполагают, что их дом могут снести из-за привлекательности участка под коммерческое строительство или строительство многоэтажного дома.

- В ходе рассмотрения обращения жителей выяснилось, что жилой дом попал в муниципальную адресную программу «Развитие застроенных территорий в Улан-Удэ на 2014–2024 годы. Программой предусмотрено переселение граждан из жилых домов с выплатой выкупной цены лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения. Согласно ответу комитета, на месте дома будет построена поликлиника, и главное, чтобы не повторилась аналогичная ситуация, произошедшая на улице Комсомольская 10, где планировали построить поликлинику, а появился многоэтажный жилой дом, - отметил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» в Бурятии Евгений Хорошунов.

Активисты направили запрос в комитет по архитектуре и градостроительству для разъяснения ситуации и подтверждения строительства объекта здравоохранения.
строительство
 
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