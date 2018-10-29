Жителям Бурятии предлагают создать свой арт-объект

1 октября в России стартовал конкурс идей новых достопримечательностей
Конкурс «Культурный след» даёт возможность каждому желающему, независимо от возраста, образования и места жительства, придумать художественный объект, подать заявку на сайте культслед.рф и в случае победы оставить свой след на карте страны. Экспертный совет, в который входят известные деятели культуры, общественные деятели, культурологи, архитекторы, урбанисты, историки, оценивает присланные на конкурс работы и выбирает 5 проектов, которые будут в течение года реализованы профессиональными художниками на конкурсной основе.
Арт-объекты, появляющиеся в регионах благодаря конкурсу, становятся точками притяжения, культурными центрами, рядом с которыми возникает своя информационная среда. Например, «Поэтическая Табуретка» в Мончегорске (проект, реализованный в 2015 году) стала местом проведения ежегодного международного поэтического фестиваля «Табуретка». Он успешно проходит уже третий год, привлекая поэтов и писателей не только из России, но и из других стран. «Культурный след» - плод кооперации творчества обычных людей, государства, бизнес-сообщества, профессиональных сообществ писателей и художников.
Проект «Культурный след» получил поддержку министерства культуры РФ, фонда президентских грантов и Агентства стратегических инициатив. Об этом сообщили в минкультуры республики.
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