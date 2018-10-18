Скульптуры мастерской дацана представили в музее Бурятии

На выставке можно увидеть маленькую копию работы известного скульптора Даши Намдакова
В художественный музей имени Сампилова на выставку-продажу поступили бронзовые скульптуры, изготовленные в мастерской «Эрхим Дархан» Иволгинского дацана Бурятии.
На экспозиции представлены работы, рассказывающие о богатой культуре, истории и религии республики: «Белый старец», «Мать Бурятия», «Хлеб да соль». Здесь есть скульптуры «Нерпа», «Хотошо на плите», «Баран», «Степной орёл», «Собака с сундучком».
На выставке также можно увидеть маленькую копию работы известного скульптора Даши Намдакова «Маленький Будда». Произведение представляет собой композицию, в которой ребёнок - Будда Шакьямуни - спит на спине у грозного льва - хранителя учения, сообщили в Национальном музее.
Жителей Бурятии приглашают полюбоваться бронзовыми скульптурами.
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На выставке можно увидеть маленькую копию работы известного скульптора Даши Намдакова
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