Скульптуры мастерской дацана представили в музее Бурятии

На выставке можно увидеть маленькую копию работы известного скульптора Даши Намдакова







В художественный музей имени Сампилова на выставку-продажу поступили бронзовые скульптуры, изготовленные в мастерской «Эрхим Дархан» Иволгинского дацана Бурятии.







На экспозиции представлены работы, рассказывающие о богатой культуре, истории и религии республики: «Белый старец», «Мать Бурятия», «Хлеб да соль». Здесь есть скульптуры «Нерпа», «Хотошо на плите», «Баран», «Степной орёл», «Собака с сундучком».







На выставке также можно увидеть маленькую копию работы известного скульптора Даши Намдакова «Маленький Будда». Произведение представляет собой композицию, в которой ребёнок - Будда Шакьямуни - спит на спине у грозного льва - хранителя учения, сообщили в Национальном музее.







Жителей Бурятии приглашают полюбоваться бронзовыми скульптурами.