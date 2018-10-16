Улан-удэнцев приглашают на акцию «Ночь искусств»

Любой горожанин может присоединиться к проекту в качестве организатора
В столице Бурятии пройдёт акция «Ночь искусств - Территория СЭМа».
- «Территория СЭМа» - это территория на которой живёт красивый и умный кот Самуэль, он всегда рад новым людям и на этот раз ждёт именно тебя! «Территория СЭМа» — это пространство для людей, которое делают люди, - так анонсируют предстоящее событие организаторы в соцсети.
3 ноября с 18:00 до 00:00 музей истории города Улан-Удэ станет открытой площадкой для всех, кто желает поделиться своими талантами, опытом и идеями, найти поддержку и соратников.
Любой горожанин может присоединиться к проекту в качестве организатора - например, провести мастер-класс, устроить обед для незнакомцев или открыть однодневную мастерскую. Подробности по телефону 21-25-22.
Любой горожанин может присоединиться к проекту в качестве организатора
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