Улан-удэнцев приглашают на акцию «Ночь искусств»

Любой горожанин может присоединиться к проекту в качестве организатора







В столице Бурятии пройдёт акция «Ночь искусств - Территория СЭМа».- «Территория СЭМа» - это территория на которой живёт красивый и умный кот Самуэль, он всегда рад новым людям и на этот раз ждёт именно тебя! «Территория СЭМа» — это пространство для людей, которое делают люди, - так анонсируют предстоящее событие организаторы в соцсети.3 ноября с 18:00 до 00:00 музей истории города Улан-Удэ станет открытой площадкой для всех, кто желает поделиться своими талантами, опытом и идеями, найти поддержку и соратников.Любой горожанин может присоединиться к проекту в качестве организатора - например, провести мастер-класс, устроить обед для незнакомцев или открыть однодневную мастерскую. Подробности по телефону 21-25-22.