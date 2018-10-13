Новый год по древним традициям отметят в Этнографическом музее
Этнографический музей народов Забайкалья и Гуннский фонд приглашают жителей и гостей Улан-Удэ на празднование Нового года по древнему календарю 14 октября с 14 часов.
Осенний языческий Новый год праздновался многими славянскими и финно-угорскими племенами. В этот день люди поздравляли друг друга, дарили подарки и прибавляли год себе и домашним животным. Со встречи Нового года начинался месяц свадеб. Браки, заключенные именно в этот период, считались самыми крепкими.
Праздник призван возродить интерес жителей Бурятии к истории гуннского периода нашего края. 14 октября наступит 2841 год со времен первого похода хунну в Ханьское государство.
Гости музея в этот день смогут принять участие в уникальном мастер-классе по стрельбе из лука на скаку, который проведёт гость из Монголии Алтан. Также для всех посетителей пройдёт концертная программа, в которой примут участие коллективы «Магтаал», «Сэргэ» и «Ангара», сообщили в минкультуры республики.
В Улан-Удэ отметят языческий Новый год
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