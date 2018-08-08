Иркутские таможенники скрыли имущество в справках о доходах

Специалисты указали недостоверные сведения о недвижимости



Байкало-Ангарская транспортная прокуратура провела в Иркутском линейном отделе МВД России на воздушном транспорте и Иркутской таможне проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции, в ходе которых выявила нарушения отдельными сотрудниками требований к предоставлению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и членов их семьи.



Проверка справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленных за 2017 год, показала, что не всеми сотрудниками транспортной полиции и таможни надлежащим образом исполняются требования к заполнению указанных справок.



В ряде случаев не было указано недвижимое имущество и транспортные средства, находящиеся у них и членов их семей в собственности. Имело место предоставление недостоверных сведений о недвижимом имуществе, фактически находящемся в собственности, а также не предоставление сведений о полученном доходе от продажи имущества.



В связи с этим, прокуратура внесла руководителям Иркутского ЛО МВД России на воздушном транспорте и Иркутской таможни представления, в которых потребовала принять меры к устранению допущенных нарушений законодательства и предотвращению их в дальнейшей деятельности, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

