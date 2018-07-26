Плотники, электросварщики, штукатуры-маляры поборются за звание лучших работников года
26 июля в 9:00 часов в 110 микрорайоне между плотниками, электросварщиками, штукатурами-малярами стартовал конкурс «Мастер года-2018». Как пояснили организаторы, основными целями соревнования являются повышение престижа высококвалифицированного труда в строительной отрасли, стимулирование и пропаганда трудовых достижений.
Задачи конкурса - выявление лучших работников, их поддержка и поощрение, повышение уровня знаний и престижа профессии. Конкурс проводится в Улан-Удэ с 2007 года.
В 2017 году конкурс профессионального мастерства среди строительных специальностей «Мастер года» был проведён на объекте «Многоквартирные жилые дома в 144 квартале Октябрьского района Улан-Удэ», сообщает управление по информационной политике администрации города.
В Улан-Удэ проходит конкурс «Мастер года»
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