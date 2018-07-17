Бурятия участвует в премии «Александр Невский»

Завершён сбор заявок на участие в литературном и музейном конкурсах
В литературном конкурсе премии «Александр Невский» участвует более 200 книг. Среди авторов есть признанные историки и дебютанты. Представлены книги крупнейших московских и петербургских издательств. Также книжная продукция региональных издательств.
В музейном конкурсе участвует 50 мемориальных проектов из 26 регионов России. Среди них выставочные проекты крупных российских музеев, сообщает министерство культуры республики.
В числе претендентов на победу и номинанты из Бурятии. Уже в августе будет объявлен короткий список претендентов на Всероссийскую историко-литературную премию «Александр Невский». В него войдут по 9 номинантов в каждом конкурсе.
Лауреаты первых трёх премий станут известны в начале сентября. Церемония награждения победителей пройдёт 12 сентября в Санкт-Петербурге. Премиальный фонд составляет 1,8 млн рублей.
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