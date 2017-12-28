В сквере им. Сенчихина в Улан-Удэ открыли новогоднюю ёлку

Горожане, пришедшие на представление, получили сладости и мандарины



Новогоднюю елку открыли в сквере им. Сенчихина.



Школьники и педагоги школы № 26 подготовили интересное представление, игры для детей и поздравления Деда Мороза и Снегурочки.



Собравшихся ребят и взрослых поздравили с наступающим Новым годом помощники депутата Улан-Удэнского горсовета Вадима Бредния. Веселые коробейники вручили ребятишкам подарки. Все присутствующие получили сладости и мандарины.



Установка новогодней елки в сквере им. Сенчихина стала доброй традицией и любимым местом для зимнего отдыха детворы Железнодорожного района, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

