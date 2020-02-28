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Программу транспортного развития Бурятии составят москвичи

Программу транспортного развития Бурятии составят москвичи
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
На разработку программы комплексного транспортного развития Бурятии потратят 31 млн

Стали известны итоги электронного аукциона на определение поставщика, который выполнит специальную научно-исследовательскую работу по транспортной системе Бурятии.

Лот звучит полностью так – «Выполнение научно-исследовательской работы по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом Республики Бурятия».

Начальная цена контракта – свыше 31,6 млн рублей. По результатам торгов победителем стала московская компания ООО «Строй Инвест Проект», предложившую цену в 31,5 млн.

Всего в конкурсе участвовало семь претендентов.

- Победитель конкурса проведёт научно-исследовательскую работу, включающую прогнозирование параметров функционирования транспортной системы, планирование развития инфраструктуры всех видов транспорта, обеспечивающей межрегиональные и межмуниципальные сообщения в границах республики. Работа включит создание условий для обеспечения комплексного транспортного обслуживания населения Бурятии на межрегиональных и межмуниципальных маршрутах. Должны быть достигнуты цели нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в сфере обеспечения соответствия сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения действующим нормативным требованиям, и обеспечения безопасности дорожного движения, - сообщили в минтрансе Бурятии.

Также на сайте министерства запущен опрос жителей «Как сделать лучшую транспортную систему Республики Бурятия». Итоги опроса используют при работах подрядчика.

Все работы планируется выполнить до конца июня этого года.

Согласно техзаданию, подрядчику нужно сделать всё в два этапа.

Этап первый - с момента заключения контракта до 10 апреля. За этот промежуток времени необходимы предварительный анализ условий развития транспортной системы Бурятии, проведение транспортных обследований. Должны быть изготовлены проектные сценарии развития транспортной системы республики, выполненные на основании результатов моделирования, и оценка эффективности реализации таких сценариев.

Этап второй - с 11 апреля по 22 июня. За этот период исполнитель должен собственно сделать проекты документов транспортного планирования региона.
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