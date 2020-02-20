Почти 200 млн направят на общественную инфраструктуру Улан-Удэ

Большую часть выделит бюджет Бурятии



Свыше 177 млн на развитие общественной инфраструктуры выделит республиканский бюджет, ещё более девяти миллионов – местный бюджет, сообщили в комитете экономического развития администрации Улан-Удэ. Всего – 186 млн рублей



В этом году в перечень мероприятий по развитию общественной инфраструктуры вошли 333 мероприятия на сумму свыше 186 млн рублей. В 2019 году на эти цели выделена такая же сумма, в 2018 году - около 185 млн рублей.



В этом году в списке мероприятий - капитальный ремонт и оснащение школ, детских садов, капремонт домов творчества, культурно-досуговых центров, домов культуры, детских школ искусств, библиотек, устройство спортивных площадок, благоустройство территорий школ и дворов, капитальный ремонт проездов, устройство тротуаров, остановочных карманов и навесов, площадок для подвижных игр детей во дворах, строительство сетей водоснабжения, устройство сетей наружного освещения на улицах и многое другое.



Сейчас перечень мероприятий находится на согласовании в республиканском министерстве экономики. После его утверждения будет заключаться соглашение о предоставлении республиканской субсидии Улан-Удэ.



Все мероприятия должны быть реализованы до конца этого года, пообещали в мэрии.

