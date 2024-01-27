27 января

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Руки мошенников дотянулись до ректора одного из вузов Бурятии

Руки мошенников дотянулись до ректора одного из вузов Бурятии
Происшествия, 

Они общались в Telegram от его имени

О неприятности вечером 26 января сообщил ректор Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ) Игорь Сизов:

«Активизировались очень нехорошие люди (мошенники). Звонят и пишут от моего имени. Сегодня несколько наших сотрудников «имели честь» пообщаться с ними. Будьте бдительны! Это мошенники!».

При этом сам телеграм-канал ректора ВСГУТУ работает нормально. Именно в нём он и сообщил о происшествии. Видимо, на сторону «утекли» контакты Игоря Сизова.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее создавались фейковые каналы главы Бурприроднадзора Марины Дамдиновой и министра соцзащиты Бурятии Татьяны Быковой. В начале ноября 2023 года в Telegram появились фейковые аккаунты главы минкультуры Бурятии Соелмы Дагаевой и главы минобрнауки Валерия Позднякова. Спустя 10 дней о своём фейке предупредила министр здравоохранения Евгения Лудупова. А фейковый «министр спорта Иван Козырев» писал коллегам, угрожая лишить премии за то, что они не вступают в переписку.

Также в Telegram имеются фальшивые мэр Улан-Удэ, председатель Народного Хурала и депутат Госдумы от Бурятии. Подчинённым писал фальшивый заммэра Улан-Удэ Сергей Гашев. Создавался также фейковый аккаунт главы комитета по образованию мэрии Татьяны Митрофановой.

Аккаунты-двойники мошенники создают, чтобы ввести в заблуждение родных, коллег и подписчиков жертвы. От имени начальника пишут подчинённым, предупреждая, что сейчас будут звонить сотрудники полиции, ФСБ, члены проверяющей комиссии и пр. Когда же поступает звонок, жертва верит, что всё по-настоящему. По такой схеме бухгалтер медучреждения из Улан-Удэ, поверившая сообщению от «главного врача», перевела мошенникам свыше 5 миллионов рублей.

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