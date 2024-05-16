В селе Бурятии люди рискуют провалиться под землю











Накануне представители регионального отделения Народного фронта разместили в своём telegram-канале фото, сделанное на улице Левченко в Улан-Удэ. Год назад там при реконструкции тепломагистрали № 3 демонтировали ливневую канализацию. Её местные жители «выбили» фактически с боем при капремонте дороги, который обошёлся в 29 миллионов рублей. Возле тротуара на Левченко теперь «красуется» открытый канализационный люк. Крышки на нём нет, зато торчит куст, да ещё и с сигнальной лентой.

Жители Бичуры забили тревогу из-за канализационного люка около дома № 64 на улице Советская. Сельчане рассказали в группе «Бичура-инфо.24/7», что его прикрыли сгнившими досками и попросили власти разобраться в ситуации.В комитете по развитию инфраструктуры райадминистрации сообщили, что сотрудники дорожно-строительного управления уже обследовали люк. Для выравнивания тротуара изготовят плиту. Её установят до 19 мая.