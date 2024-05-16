16 мая

Популярное

В селе Бурятии люди рискуют провалиться под землю

В селе Бурятии люди рискуют провалиться под землю
Общество,  Фото:«Бичура-инфо.24/7»
Люк на дороге прикрыли гнилыми досками

Жители Бичуры забили тревогу из-за канализационного люка около дома № 64 на улице Советская. Сельчане рассказали в группе «Бичура-инфо.24/7», что его прикрыли сгнившими досками и попросили власти разобраться в ситуации.

В комитете по развитию инфраструктуры райадминистрации сообщили, что сотрудники дорожно-строительного управления уже обследовали люк. Для выравнивания тротуара изготовят плиту. Её установят до 19 мая.

Накануне представители регионального отделения Народного фронта разместили в своём telegram-канале фото, сделанное на улице Левченко в Улан-Удэ. Год назад там при реконструкции тепломагистрали № 3 демонтировали ливневую канализацию. Её местные жители «выбили» фактически с боем при капремонте дороги, который обошёлся в 29 миллионов рублей. Возле тротуара на Левченко теперь «красуется» открытый канализационный люк. Крышки на нём нет, зато торчит куст, да ещё и с сигнальной лентой.


канализация безопасность тротуары

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ отпразднуют День славянской письменности
В Улан-Удэ отпразднуют День славянской письменности
Общество, 16.05.2024
Также в городе отметят Общероссийский день библиотек
На берегах Селенги проведут фестиваль народного творчества
На берегах Селенги проведут фестиваль народного творчества
Общество, 16.05.2024
В районе Бурятии вновь зацветёт «Миндалецвет»
Общественник предложил проводить в Улан-Удэ ежемесячный субботник
Общественник предложил проводить в Улан-Удэ ежемесячный субботник
Общество, 16.05.2024

Весеннего и осеннего Чингису Болотову мало

Жители Бурятии полюбили спать в санаториях
Жители Бурятии полюбили спать в санаториях
Общество, 16.05.2024
За год число ночёвок там перевалило за 279 тысяч
В селе Бурятии люди рискуют провалиться под землю
В селе Бурятии люди рискуют провалиться под землю
Общество, 16.05.2024
Люк на дороге прикрыли гнилыми досками

В Улан-Удэ развернётся фестиваль настолок
В Улан-Удэ развернётся фестиваль настолок
Общество, 16.05.2024
Мероприятие проведут в библиотеке на проспекте Строителей
На ипподроме в Улан-Удэ впервые за 15 лет пройдут конные скачки
На ипподроме в Улан-Удэ впервые за 15 лет пройдут конные скачки
Общество, 16.05.2024
Призовой фонд чемпионата Бурятии по конным скачкам составит 1 млн
В Агинском округе хотят создать природный парк
В Агинском округе хотят создать природный парк
Общество, 16.05.2024
«Багуловая роща» появится в Могойтуйском районе
В Бурятии детям помогут собраться в лагерь
В Бурятии детям помогут собраться в лагерь
Общество, 16.05.2024
Стартовала акция по сбору вещей для ребят в трудной жизненной ситуации
В ДФО строится один из крупнейших культурных комплексов России
В ДФО строится один из крупнейших культурных комплексов России
Общество, 16.05.2024
В этом году в Якутске появится Арктический центр эпоса и искусств
В Улан-Удэ выявили «Маленьких виртуозов»
В Улан-Удэ выявили «Маленьких виртуозов»
Общество, 16.05.2024
Определены лучшие музыкальные коллективы детсадов города

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^