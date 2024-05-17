В копилке мастеров ковра - 1 золото, 3 серебра и 3 бронзы
С 9 по 10 мая в Улан-Баторе прошёл открытый чемпионат Монголии по спортивной борьбе среди мастеров ковра. Турнир проводился в честь заслуженного тренера Монголии, чемпиона мира среди мастеров ковра А. Цэдэнсоднома.
Бурятские борцы привезли с чемпионата семь медалей. Так, Чингис Ухинов стал чемпионом Монголии по спортивной борьбе среди мастеров ковра. Серебряные медали завоевали Евгений Цыбиков (Кяхтинский район), Альберт Шарапов (Иволгинский район) и Даши-Доржи Биликтуев (Курумканский район). Бронзу выиграли Тарас Евреев (Курумканский район), Дашинима Пурбуев (Иволгинский район) и Цыбик Максаров (Бурятия - Забайкальский край).
Кроме этого, золотой медалью национальной академии вольной борьбы Монголии наградили Батора Цыренова. А Баяр Очиров удостоен знаком и удостоверением мастера спорта Монголии. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Бурятские борцы выиграли 7 медалей чемпионата Монголии
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