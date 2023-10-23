В Бурятии медики переводят мошенникам миллионы

Врач больницы лишилась миллиона, а бухгалтер – более 5 миллионов



В Улан-Удэ очередными жертвами мошеннических действий стали работники медучреждений, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Так, 22 октября в отдел полиции по Железнодорожному району обратилась 66-летняя улан-удэнка, бухгалтер медучреждения. Поверив мошенникам, она оформила кредиты и перевела более 5 миллионов рублей.



Всё началось с сообщения в мессенджере якобы от главного врача. «Он» написал подчинённой, что сейчас на неё выйдет куратор их организации от ФСБ. Вскоре женщине, действительно, позвонил представившийся правоохранителем мужчина. А после жертву обрабатывал «работник Центробанка».



Звонившие утверждали, что в медучреждении произошла утечка данных, в связи с чем уже более чем на 10 человек мошенники пытаются оформить кредиты. В том числе мошенническим действиям подвергнуты и счета бухгалтера. Чтобы «вычислить недобросовестных работников» и остановить их, а также аннулировать займы, собеседники рекомендовали жертве взять их самой, а деньги перевести на указанные ими «безопасные счета».



Следуя указке преступников, женщина за два дня оформила кредиты в четырёх банках, во всех случаях соврав, что берёт средства для ремонта дома. Кроме того, по настоянию мошенников она купила телефон с аккумулятором, который мог бы длительное время не разряжаться, позволяя ей оставаться на постоянной связи со злоумышленниками. Также гаджет поддерживал программу бесконтактных платежей.



Все деньги – а это свыше 5 миллионов рублей – она перечислила аферистам. Если бы не приехавшая на выходные из соседнего региона дочь горожанки, ущерб мог бы составить гораздо большую сумму. Дочь сразу распознала обман. А позднее выяснилось, что и главврач своей подчинённой не отправлял никаких сообщений.



В похожей ситуации оказалась и 65-летняя врач больницы из Улан-Удэ. Она побоялась за сохранность своих накоплений в размере свыше одного миллиона рублей. Деньги, по словам лжеработника Центробанка, могут похитить мошенники. Проехав в банк, врач сняла сбережения и через банкомат в торговом центре перевела их на «безопасную ячейку». Позже она попыталась для тех же целей оформить займ на 3 миллиона рублей. Заявка уже была одобрена, но тут жительница столицы Бурятии засомневалась в своих действиях. От ещё больших неприятностей её уберег священнослужитель, к которому она обратилась за советом.



По обоим фактам следователи возбудили уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере. Выясняются все обстоятельства случившегося.

