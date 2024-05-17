Можно принести как новые, так и б/у вещи в хорошем состоянии
В Улан-Удэ стартовала благотворительная акция «Собери ребёнка в детский лагерь» (0+). Все желающие могут помочь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, из малообеспеченных и многодетных семей.
Ребятам нужны чистые, в хорошем состоянии или новые вещи:
- Обувь спортивная, размер 30-41;
- Футболки и майки, рост – 140-180, размер 38-48;
- Спортивные брюки, рост – 140-180, размер 38-48;
- Головные уборы (кепки, панамки), размер 54-58;
- Носки, размер 19-25.
Вещи принимают в управлении социальной защиты населения Улан-Удэ по адресу: бульвар Карла Маркса 14, каб. 2.
- К акции уже присоединились сотрудники администрации Улан-Удэ, шефы загородных городских оздоровительных лагерей и крупные торговые компании города. Детям передали наборы для личной гигиены и летние вещи, - рассказали в мэрии.
Улан-удэнцев просят помочь собрать нуждающихся детей в лагеря
Общество, Фото:
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