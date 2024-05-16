16 мая

15 мая

Популярное

В Бурятии водителя осудили за поддельные права и пьяную езду

В Бурятии водителя осудили за поддельные права и пьяную езду
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчину на два с лишним года лишили водительских прав

Северобайкальской городской суд вынес приговор автомобилисту за повторную езду в нетрезвом виде, а также за предъявление поддельного водительского удостоверения.

Мужчину, ехавшего пьяным за рулём, остановили сотрудники ДПС. Ему предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, однако он отказался.

Кроме того, мужчина предоставил автоинспектору поддельное водительское удостоверение с разрешающей категорией «В, В1, С, С1».

- Суд признал К. виновным в совершении вышеуказанных преступлений и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком семь месяцев. Также суд применил дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев, - сообщили в пресс-службе суда.

Приговор вступил в законную силу.
водители поддельные документы алкогольное опьянение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии водителя осудили за поддельные права и пьяную езду
В Бурятии водителя осудили за поддельные права и пьяную езду
Общество, 16.05.2024
Мужчину на два с лишним года лишили водительских прав
Житель Бурятии отдал 1 млн работодателю за сгоревший бензовоз
Житель Бурятии отдал 1 млн работодателю за сгоревший бензовоз
Общество, 16.05.2024
Однако позже выяснилось, что его вины в ДТП нет
В Бурятии администрацию села обязали назначить «управляшку» для 7 домов
В Бурятии администрацию села обязали назначить «управляшку» для 7 домов
Общество, 16.05.2024
Срок назначения управляющей организации для этих домов – до 1 июня
В многоэтажке в Улан-Удэ «забил» фонтан из фекалий
В многоэтажке в Улан-Удэ «забил» фонтан из фекалий
Общество, 16.05.2024
Содержимым унитазов залило одну из квартир
В Бурятии состоятся научные «Байкальские встречи»
В Бурятии состоятся научные «Байкальские встречи»
Общество, 16.05.2024
Участники обсудят культуру народов степной Евразии
В Бурятии сегодня ветрено
В Бурятии сегодня ветрено
Общество, 16.05.2024
Максимальная температура воздуха составит 27 градусов тепла 
Мотоциклисты Бурятии посоревнуются в кантри-кроссе
Мотоциклисты Бурятии посоревнуются в кантри-кроссе
Общество, 15.05.2024
В конце мая пройдёт очередной турнир по мотоспорту
Древние забайкальцы ходили к одному вулкану в течение 6000 лет
Древние забайкальцы ходили к одному вулкану в течение 6000 лет
Общество, 15.05.2024
Жители каменного века добывали там пемзу
В Улан-Удэ проведут забеги малышей
В Улан-Удэ проведут забеги малышей
Общество, 15.05.2024
В них примут участие дети возрастом от полугода до полутора лет

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^