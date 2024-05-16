В Бурятии водителя осудили за поддельные права и пьяную езду

Мужчину на два с лишним года лишили водительских прав



Северобайкальской городской суд вынес приговор автомобилисту за повторную езду в нетрезвом виде, а также за предъявление поддельного водительского удостоверения.



Мужчину, ехавшего пьяным за рулём, остановили сотрудники ДПС. Ему предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, однако он отказался.



Кроме того, мужчина предоставил автоинспектору поддельное водительское удостоверение с разрешающей категорией «В, В1, С, С1».



- Суд признал К. виновным в совершении вышеуказанных преступлений и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком семь месяцев. Также суд применил дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев, - сообщили в пресс-службе суда.



Приговор вступил в законную силу.

