На ипподроме в Улан-Удэ впервые за 15 лет пройдут конные скачки

Призовой фонд чемпионата Бурятии по конным скачкам составит 1 млн



В Улан-Удэ пройдёт чемпионат Бурятии по конным скачкам. Соревнования будут проведены на республиканском ипподроме 25 мая. Начало в 11 часов, торжественное открытие в 12.



Как сообщается на странице федерации конных скачек «Мори Урилдаан», почти 15 лет на ипподроме в Улан-Удэ не проводились конные скачки.



Призовой фонд соревнований составляет 1 млн рублей. Также сообщается, что главным призом на каждой дистанции будет мотоцикл.



Согласно опубликованному положению, в скачках принимают участие лошади возрастной группы:



«скачка для бурятских лошадей 2-х лет, высота в холке до 134 см, дистанция 6000 м;

- скачка для лошадей верховых пород 2-х лет, дистанция 1200 м;

- скачка для бурятских лошадей 3-х лет, высота в холке до 137 см, дистанция 12000 м;

- скачки для верховых лошадей 3-х лет, дистанция 1800 м;

- скачка для бурятских лошадей старшего возраста до 142 см, дистанция 16000 м;

- скачки для верховых пород старшего возраста, дистанция 2000 м;

- заезд для лошадей рысистых пород «Рысь под седлом», дистанция 2400 м;

- скачка для бурятских лошадей старшего возраста, высота в холке до 148 см, дистанция 9000 м».





Возрастное ограничение – 0+

