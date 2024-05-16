В Улан-Удэ две престижные школы-интерната провели вернисаж талантов

Он прошёл на Театральной площади

Республиканские кадетская школа-интернат (РКШИ) и Мариинская школа-интернат провели в центре города у Оперного театра вернисаж талантов «Россия – это мы». Успели до ливня, начавшегося уже после завершения мероприятия.

В начале руководители обоих учебных заведений - Вячеслав Чернинов и Дарима Эрдыниева - отметили, что за 10 лет школы-интернаты добились значительных успехов не только в обучении воспитанников. Есть достижения и в творчестве, и в олимпиадах по разным предметам, а также в разных конкурсах.

Жители и гости города смогли познакомиться с творчеством учащихся. Они показали с десяток номеров – танцы, песни, гэги…

Особенно понравился собравшимся полонез. Как сообщал «Байкал-Daily», обе школы ежегодно проводят в Улан-Удэ «Зимний бал» (возрастное ограничение 6+). В декабре 2023 года он стал юбилейным – состоялся в десятый раз.

У фонтана были развёрнуты стенды, рассказывающие о процессе обучения в двух школах-интернатах. Кадеты показали образцы оружия, военного оборудования, манекен для подготовки к оказанию первой медицинской помощи.

Отметим, что обе школы-интерната в мае традиционно ведут набор новых учащихся. На Театральной площади родители могли пообщаться с действующими воспитанниками, их преподавателями, а также предварительно записать своего ребёнка на обучение с 5 по 11 класс.