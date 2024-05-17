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Турнир «Кубок города Улан-Удэ» стал победителем конкурса РФС

Турнир «Кубок города Улан-Удэ» стал победителем конкурса РФС
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

Его регионального этапа

«Кубок города Улан-Удэ» стал победителем регионального этапа четвёртого сезона конкурса «Россия – футбольная страна». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). В пятёрке номинантов на федеральном этапе этого турнира не было.

«Кубок города Улан-Удэ» ежегодно собирает до трёх тысяч зрителей. Чем он крут?» - задались вопросом в телеграм-канале РФС.

«Он проходит одновременно в двух спорткомплексах города во время новогодних каникул и собирает до двух-трёх тысяч зрителей. Ежегодно играют до 20 команд, свыше 400 игроков из разных городов России, а также Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Монголии или Китая. Призовой фонд - один миллион рублей. Соревнуются не только любители, но и бывшие профессионалы, экс-игроки сборной».

Турнир ежегодно собирает 20-30 партнёров и спонсоров из Бурятии, Иркутской области, Приморского края и Москвы. Все матчи транслируются на ютуб-канале турнира и местном телевидении, привлекаются профессиональные комментаторы. Организаторы разрабатывают мобильное приложение, где можно отследить все результаты и новости, – оно было протестировано на соревнованиях в январе этого года.

«Представители Бурятии участвуют и в других инициативах РФС по развитию массового футбола. В проекте «Футбол в школе» задействованы 24 республиканских школы, ежегодно проводятся отборы на турниры взрослого массового футбола. Всего футболом в Бурятии регулярно занимаются 40,5 тысяч жителей», - отметили в РФС.

В январе 2024 года в 18-м кубке победила команда «Улан-Удэ - Сити».

Как сообщал «Байкал-Daily», футбольный клуб «Бурятия» входил в пятёрку номинантов четвёртого сезона конкурса «Россия – футбольная страна» на федеральном этапе в категории «Лучший любительский клуб». Но войти в тройку призёров по итогам голосования членов жюри после презентации ФК в конце апреля не удалось.

Справка:

Четвёртый всероссийский конкурс проектов массового футбола «Россия - футбольная страна» стартовал во Всемирный день футбола – 10 декабря 2023 года. Организаторы любых действующих футбольных инициатив могли заявить свой проект на сайте конкурса 4 февраля 2024 года. Призовой фонд для победителей и призёров вырос относительно предыдущего сезона и составил 7,55 млн рублей. 

«Россия - футбольная страна» - конкурс РФС для поиска и поощрения инициатив, которые направлены на развитие футбола в регионах. Любые действующие проекты вне зависимости от количества участников могут заявиться на конкурс в одной из восьми номинаций:

– лучший массовый проект в футболе;

– лучший проект для лиц с ОВЗ;

– лучший проект для женщин;

– лучшая любительская лига;

– лучший любительский клуб;

– лучший профессиональный клуб в области развития массового футбола;

– лучшая футбольная инициатива;

– лучший проект для детей.

Победители федерального этапа в каждой номинации получают по 350 тысяч рублей. Второе место – 300 тысяч, третье – 250 тысяч.

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