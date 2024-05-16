Водитель «кинул» пассажира и она не успела на свой рейс
Жительница столицы Бурятии поделилась в соцсетях историей о том, как залезла в огромный долг по вине водителя такси. Она заказала машину через мобильное приложение. Заявку приняли. Девушке нужно было успеть в аэропорт и времени было достаточно.
Буквально за минуту до прибытия таксист почему-то отменил заказ. Сначала наша землячка подумала, что это произошло случайно и связалась с шофёром. Однако тот сообщил, что «передумал ехать». На уговоры всё-таки взять заявку мужчина не поддался.
В итоге девушка вызвала другую машину, но опоздала. Посадка закончилась и в самолёт её не пустили. Она была вынуждена купить место на ближайший рейс, а поскольку денег не оказалось, пришлось с кредитки отдать за билет 47 тысяч. Теперь этот долг придётся гасить.
- Вот так люди порой не задумываются и портят чью-то жизнь, – отметила автор поста, размещённого в одном из местных пабликов.
Участники сообщества посоветовали подать на водителя в суд и стребовать с него ущерб. Другие заявили, что нужно приезжать за несколько, а не за пару часов до вылета – тогда, мол, и ситуаций подобных не будет. Кстати, к этому же призывал недавно генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев. А третьи рассказали, что и сами оказывались в подобном положении.
В соцсетях утверждают: в некоторых службах заказа таксисты, приняв заявку, не видят конечную точку поездки сразу, а когда узнают уже на месте, что путь лежит в какой-нибудь отдалённый микрорайон, отказываются везти пассажира. Кроме того, бытует мнение, что район аэропорта у местных водителей вообще не в почёте и ездить туда они не любят.
Улан-удэнка рассказала, как таксист вогнал её в огромный кредит
Общество, Фото:
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