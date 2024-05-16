В Бурятии обсудят проблемы и защиту прав бизнеса

Предприниматели республики встретятся с контрольно-надзорными органами региона



В Бурятии представители бизнеса совместно с прокуратурой республики и контрольно-надзорными органами региона найдут эффективные способы уменьшения административного давления на предпринимателей. В Улан-Удэ организуют встречи, которые будут проводиться ежемесячно.



На встречах будет возможность открыто обсудить вопросы, с которыми сталкиваются предприниматели при ведении собственного дела и получить конкретные ответы из первых уст. В частности, обсудят вопросы соблюдения налогового, земельного, экологического законодательства, законодательства в сфере обращения с отходами, о конкуренции, контрактной системе государственных закупок и многими другими.



Встречи будут проводиться в центре «Мой Бизнес». Заинтересованные могут заполнить форму и задать свой вопрос на сайте центра. Мероприятия пройдут в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.



Возрастное ограничение: 18+.

