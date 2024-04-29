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Пропавшего в Улан-Удэ четырёхлетнего мальчика нашли мёртвым в стиральной машинке

Пропавшего в Улан-Удэ четырёхлетнего мальчика нашли мёртвым в стиральной машинке
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Малыш ушёл из дома совершенно один и не вернулся

В столице Бурятии нашли мёртвым четырёхлетнего мальчика, который пропал в субботу, 27 апреля. Он ушёл из дома на улице Пристанская и бесследно исчез. В последний раз его видел дедушка.
 
Известно, что малыш был в футболке, колготках и ботиночках. О верхней одежде ничего не сообщалось.

Ребёнка накануне искали сотрудники полиции и представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии. В следственном комитете возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ («Убийство малолетнего»). К ситуации подключилась и прокуратура – в надзорном ведомстве организовали проверку и взяли под контроль ход и результаты расследования дела.
 
А к вечеру 28-го апреля стало известно, что мальчик, оставленный без присмотра взрослых, погиб. Его тело обнаружили внутри стиральной машинки в гараже, пристроенном к дому.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Для установления точной причины смерти ребёнка назначили судебно-медицинскую экспертизу, рассказали в СУ СКР по Бурятии. Расследование продолжается. 
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