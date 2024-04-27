Пострадавшему малышу всего восемь месяцев
Следователи СУ СКР по Бурятии выехали в микрорайон Энергетик, где днём 27 апреля произошёл несчастный случай. Как сообщал «Байкал-Daily», 31-летняя местная жительница и младенец выпали из окна – с высоты десятого этажа.
Малыша в крайне тяжёлом состоянии доставили в больницу, а мать скончалась от травм.
- Следователи проведут осмотр места происшествия и выполнят другие следственные действия, направленные на установление полной картины произошедшего, – подчеркнули в следкоме.
В прокуратуре Бурятии уже начали проверку. Там отметили, что пострадавшему мальчику – восемь месяцев. В надзорном ведомстве дадут оценку соблюдению семейного законодательства и законов о защите прав и интересов несовершеннолетних.
Ранее в Минздраве Бурятии «Байкал-Daily» рассказали, что ребёнку проводится интенсивная терапия. Врачи делают всё возможное для спасения его жизни.
В Улан-Удэ гибелью девушки, выпавшей из окна с ребёнком, заинтересовались следователи
Происшествия, Фото:
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