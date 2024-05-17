В Улан-Удэ перестала подниматься Селенга

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

За сутки её уровень никак не изменился



Селенга в столице республики перестала повышаться. По данным Бурятского гидрометцентра, к утру 17 мая её уровень составлял 69 сантиметров (от нулевой отметки гидропоста). А вот Уда опустилась ещё на 2 см, до 111-ти.



Уровень воды в Байкале достиг 456,30 метра по тихоокеанской системе высот. За последние сутки он тоже остался прежним.

