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В Улан-Удэ перестала подниматься Селенга

В Улан-Удэ перестала подниматься Селенга
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
За сутки её уровень никак не изменился

Селенга в столице республики перестала повышаться. По данным Бурятского гидрометцентра, к утру 17 мая её уровень составлял 69 сантиметров (от нулевой отметки гидропоста). А вот Уда опустилась ещё на 2 см, до 111-ти.

Уровень воды в Байкале достиг 456,30 метра по тихоокеанской системе высот. За последние сутки он тоже остался прежним. 
реки Уда Селенга

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