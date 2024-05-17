В вузе Бурятии создали софт для производства и покраски изделий

ИТ-решение может заместить импортные технологии в авиастроении



В Бурятии запатентовано несколько ИТ-решений, которые позволят в авиастроении заместить импортные. Студенты и преподаватели Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления создали программу проекционной дополненной реальности для производства изделий, а также софт для пиксельной покраски объектов сложной геометрической формы.



Программа дополненной реальности поможет производителям изделий упростить процесс сборки, монтажа и контроля. Этот ИТ-продукт проецирует изображения конструктивных элементов изделий на поверхности объектов. К примеру, разработка может подойти для шпангоутов, нервюр, лонжеронов, балок, стрингеров и других изделий.



- Эта технология является актуальной и будет полезна в производстве, наряду с другими новыми технологиями, такими как виртуальная и дополненная реальность. Программа может решить такие задачи, как калибровка проектора, определение масштабного коэффициента и создание изображений для проекции на 3D-объекты, - рассказал один из авторов, заведующий кафедрой «Самолёто- и вертолётостроение», доцент Цыбик Цыдыпов.



Другая программа для пиксельной окраски различных объектов позволяет получить схему окрашивания объектов сложной формы так, чтобы они были меньше заметны на фоне. Программа использует специальные алгоритмы анализа трёхмерной модели объекта и делит её на фасеты или, по-другому, грани. Далее она подбирает цвета для каждой из них так, чтобы они соответствовали цветам фона. В итоге объект как бы «растворяется» в окружающей среде.



- На входе программа принимает 3D-модель в специальном формате и изображения, по которым формируется таблица раскраски. На выходе получается раскрашенная трёхмерная модель, с котором в последующем удобнее работать, - отметил Цыбик Цыдыпов.



Как пояснили во ВСГУТУ, коллектив авторов трудился над разработками больше года.



