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В Бурятии сгорели 17 домов

В Бурятии сгорели 17 домов
Происшествия,  Фото:МЧС России
Крупный пожар разбушевался вечером

30 апреля вечером от диспетчера центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о загорании 2-х домов по ул. Магистральная в СНТ Заиграевского района. 

- На место происшествия были незамедлительно направлены огнеборцы Улан-Удэнских пожарно-спасательных гарнизонов. Также привлекалась оперативная группа ГУ МЧС России по Республике Бурятия, выезжали начальник и заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Бурятия, - сообщили в пресс-службе Главного управления.

Из-за сильного ветра огонь распространился на другие постройки и частные дома. Прокладывалась магистральная линия 400 м.

Открытое горение было ликвидировано на общей площади 16 800 кв.м.

В результате пожара на 28 участках огнём было уничтожено 17 дачных домов (из них 12 заброшенных).

Пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.
МЧС тушение

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