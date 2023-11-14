Неизвестные создали фейк ещё одного бурятского министра

Настоящая Евгения Лудупова предостерегла жителей республики от общения с «поддельной»
Неизвестные создали в Telegram фейковый аккаунт министра здравоохранения Бурятии Евгении Лудуповой. Об этом накануне сообщила в соцсетях сама глава ведомства. Она предупредила, что речь идёт о новом виде мошенничества.
- Если вам пишут или звонят в этом аккаунте, не отвечайте, а сразу блокируйте. Будьте бдительны, не поддавайтесь на провокации, не реагируйте ни на какие предложения и тем более не переводите никому никаких деньги, – отметила Лудупова на своей странице во «ВКонтакте».
Глава Минздрава добавила, что в мессенджере теперь есть фейки и многих руководителей медицинских организаций, от которых «идут ложные обращения».
В начале октября Вячеслав Дамдинцурунов, который представляет интересы Бурятии в нижней палате российского парламента, тоже предупредил
о появлении своего клона в Telegram. Депутат заявил: это дело рук злоумышленников.
- Они каждый день придумывают всё более изощрённые способы воспользоваться вашей личной информацией в своих корыстных целях, – рассказал Дамдинцурунов уже в своём настоящем telegram-канале.
Он посоветовал подписчикам быть бдительными. А чуть больше недели назад всё в том же мессенджере появились
фейки сразу двух бурятских министров – главы Минкульта РБ Соелмы Дагаевой и руководителя Минобрнауки Валерия Позднякова.
Настоящая Евгения Лудупова предостерегла жителей республики от общения с «поддельной»
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