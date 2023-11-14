Неизвестные создали фейк ещё одного бурятского министра

Настоящая Евгения Лудупова предостерегла жителей республики от общения с «поддельной»







- Если вам пишут или звонят в этом аккаунте, не отвечайте, а сразу блокируйте. Будьте бдительны, не поддавайтесь на провокации, не реагируйте ни на какие предложения и тем более не переводите никому никаких деньги, – отметила Лудупова на своей странице во «ВКонтакте».



Глава Минздрава добавила, что в мессенджере теперь есть фейки и многих руководителей медицинских организаций, от которых «идут ложные обращения».





В начале октября Вячеслав Дамдинцурунов, который представляет интересы Бурятии в нижней палате российского парламента, тоже предупредил о появлении своего клона в Telegram. Депутат заявил: это дело рук злоумышленников.



