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Неизвестные создали фейк ещё одного бурятского министра

Неизвестные создали фейк ещё одного бурятского министра
Власть,  Фото:страница Е. Лудуповой во «ВКонтакте»
Настоящая Евгения Лудупова предостерегла жителей республики от общения с «поддельной»

Неизвестные создали в Telegram фейковый аккаунт министра здравоохранения Бурятии Евгении Лудуповой. Об этом накануне сообщила в соцсетях сама глава ведомства. Она предупредила, что речь идёт о новом виде мошенничества.

- Если вам пишут или звонят в этом аккаунте, не отвечайте, а сразу блокируйте. Будьте бдительны, не поддавайтесь на провокации, не реагируйте ни на какие предложения и тем более не переводите никому никаких деньги, – отметила Лудупова на своей странице во «ВКонтакте».

Глава Минздрава добавила, что в мессенджере теперь есть фейки и многих руководителей медицинских организаций, от которых «идут ложные обращения».

В начале октября Вячеслав Дамдинцурунов, который представляет интересы Бурятии в нижней палате российского парламента, тоже предупредил о появлении своего клона в Telegram. Депутат заявил: это дело рук злоумышленников.

- Они каждый день придумывают всё более изощрённые способы воспользоваться вашей личной информацией в своих корыстных целях, – рассказал Дамдинцурунов уже в своём настоящем telegram-канале.

Он посоветовал подписчикам быть бдительными. А чуть больше недели назад всё в том же мессенджере появились фейки сразу двух бурятских министров – главы Минкульта РБ Соелмы Дагаевой и руководителя Минобрнауки Валерия Позднякова.
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