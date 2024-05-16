Однако вопросы о состоянии спортивного объекта «рассмотрят по существу»
В столице Бурятии комитет по образованию администрации Улан-Удэ ответил на сообщение регионального отделения Народного фронта о состоянии стадиона у школы №55 в микрорайоне Забайкальский.
По информации о стадионе комитет сообщил, что строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории школы №55 производилось в 2021 году, а не в 2023 году. Кроме того, заказчиком объекта являлось МУ «Улан-Удэстройзаказчик», а не комитет по образованию.
Объект был передан в эксплуатацию школе №55 в 2022 году. Счётная палата проводила проверку построенного стадиона. Эксплуатируется спортивный объект третий год не только школой, но и населением микрорайона Забайкальский, поэтому имеются повреждения, требующие ремонта.
Школа №55 на ограждение стадиона разработала смету и сделала заявку в комитет. Средства на данные цели будут предусмотрены в ходе исполнения бюджета при выделении дополнительных ассигнований.
Также комитет по образованию заявил, что будет инициировано выездное совещание с приглашением МУ «Улан-Удэстройзаказчик» и подрядной организации, осуществлявшей работы для рассмотрения вопросов по существу.
Власти Улан-Удэ заявили о «неточностях» о повреждённом стадионе
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