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В Бурятии накажут маму мальчика, который оказался один на улице

В Бурятии накажут маму мальчика, который оказался один на улице
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Ребёнка обнаружили около школы

Этот инцидент произошёл накануне в Гусиноозёрске. В районе школы № 1 совершенно один гулял маленький мальчик. Как сообщает «Селенга-инфо 24/7», на вид ему – около трёх лет.

Дело было уже после 21:00.

Вскоре стало известно, что нашлась мама ребёнка. Женщину пообещали привлечь к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (по статье 5.35 КоАП РФ). Она предусматривает штраф размером до 500 рублей. 
дети родители

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