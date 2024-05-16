В Бурятии накажут маму мальчика, который оказался один на улице

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Ребёнка обнаружили около школы



Этот инцидент произошёл накануне в Гусиноозёрске. В районе школы № 1 совершенно один гулял маленький мальчик. Как сообщает «Селенга-инфо 24/7», на вид ему – около трёх лет.



Дело было уже после 21:00.



Вскоре стало известно, что нашлась мама ребёнка. Женщину пообещали привлечь к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (по статье 5.35 КоАП РФ). Она предусматривает штраф размером до 500 рублей.

