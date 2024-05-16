К ним выезжали спасатели
В Селенгинском районе Бурятии двух рыбаков на резиновой лодке на озере Гусином едва не унесло от берега. Из-за сильного ветра на озере сейчас большие волны. Об этом сообщили в группе «Селенга-инфо.24/7».
На место выехали три спасателя и две единицы техники.
Позже сообщили, что история окончилась благополучно. Рыбаки сами сумели справиться с волнами.
- С ними всё в порядке, самостоятельно контролируют ситуацию, - отметили в группе «Селенга-инфо.24/7».
Как сообщал «Байкал-Dailу», в конце апреля на Гусином озере также развернулась спасательная операция – тогда четырёх рыбаков унесло на оторвавшейся льдине.
На Гусином озере в Бурятии лодку с рыбаками едва не унесло от берега
Происшествия, Фото:
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