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В выходные в Бурятии будет ветрено

В выходные в Бурятии будет ветрено
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Сохранится чрезвычайно высокая пожарная опасность

Чрезвычайная пожарная опасность (5 класс) в Селенгинском, Заиграевском, Иволгинском районах Бурятии сохранится до 20 мая. Об этом предупреждают в Бурятском гидрометцентре.

В выходные ожидается ветреная погода, при этом воздух прогреется до летних показателей. Максимальная температура воздуха составит +31 градус.

В субботу, 18 мая, переменная облачность, преимущественно без осадков, днём по трассе БАМ и юго-западу местами осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер переменный 4-9, днём в отдельных районах до 12-15 м/с. Температура ночью +1,-4, местами -5,-10, днём +20,+25, местами +13,+18, по Прибайкалью и крайнему северу +7,+12.

В воскресенье, 19 мая, также по трассе БАМ днём местами дождь и мокрый снег. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах 13-16 м/с. Температура ночью +3,+8, местами -1,-6, днём +23,+28, местами +13,+18.

Новая неделя начнётся с жаркой погоды. В понедельник, 20 мая. Ночью преимущественно без осадков, утром и днём по северной половине местами кратковременный дождь. Ветер ночью восточный 4-9, днём с переходом на северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-20 м/с. Температура ночью +5,+10, местами 0,-5, днём +26,+31, местами +19,+24, по северной половине при осадках +12,+17.
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