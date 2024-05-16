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Улицу в Улан-Удэ залило нечистотами

Улицу в Улан-Удэ залило нечистотами
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
На Трубачеева произошёл мощный потоп

Утром 16 мая в столице Бурятии произошла коммунальная авария. На дорогу на улице Трубачеева хлынули канализационные стоки. Видео с залитой нечистотами проезжей частью появилось в паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте».

Причиной, как выяснилось, стал засор на сетях водоотведения. Аварию уже устраняют сотрудники МУП «Водоканал». Отключать холодное водоснабжение в ближайших домах не потребовалось.

Как сообщал «Байкал-Dailу», 23 апреля крупная коммунальная авария произошла в центре Улан-Удэ – на улице Ленина, возле ТРЦ «Форум». Дорогу там также затопило нечистотами из-за прорыва канализации. Ремонт на коллекторе длился несколько дней. 

коммунальная авария канализация Водоканал

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