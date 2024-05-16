50-летие семейной жизни отметили супруги из Агинского округа

Общество, Фото: пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья

Юбиляры – выпускники вузов Улан-Удэ



Семья Баира Дамдиновича и Галины Гомбоцыреновны Лхамаевых из села Сахюрта Агинского Бурятского округа отметила «золотой» юбилей. Для торжества вместе с родными и близкими они собрались в местном отделе ЗАГС.



Баир и Галина оба родились в многодетных семьях, были одноклассниками, оба стали студентами в городе Улан-Удэ. Он – Восточно-Сибирского технологического института, строительного факультета, она – Сельскохозяйственного института, ветеринарного факультета. Школьная и студенческая дружба переросла в большую любовь, молодые решили связать свои судьбы.



Трудовой путь Баира Дамдиновича начался в колхозе «Мир» Агинского района, затем по партийной линии он был направлен на работу в окружком партии инструктором промышленно-транспортного отдела, после – парторгом колхоза «Мир». Многие годы работал председателем сельского совета «Мир» Агинского района, сегодня он председатель совета ветеранов родного села.



Галина Гомбоцыреновна на протяжении всей своей трудовой деятельности осталась верна своей профессии – была ветеринарным врачом.



- Пара вырастила четверых детей, сейчас помогают воспитывать 12 внуков и двух правнуков. Всю жизнь супруги были людьми активной жизненной позиции, активно участвовали в спортивных и самодеятельных мероприятиях села, района и округа. Также большое внимание юбиляры уделяют развитию бурятских национальных игр «Шагай надаан» и «Баргэ надаан», - сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья.



