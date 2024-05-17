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В Улан-Удэ сотрудники ЧОП избили постояльца гостиницы

В Улан-Удэ сотрудники ЧОП избили постояльца гостиницы
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Возбуждено уголовное дело о превышении полномочий

В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий сотрудниками частного охранного предприятии, которые избили постояльца в гостинице. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

- Возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников частного охранного предприятия, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 203 УК РФ «Совершение работником частной охранной организации действий, выходящих за пределы полномочий, с применением насилия, повлекших тяжкие последствия», - сообщили в следственном управлении.

По данным следствия, вечером 5 апреля постоялец гостиницы в центре Улан-Удэ ко времени выезда отказался покинуть номер. Администратор обратилась в частную охранную организацию, которая охраняет их организацию.

По вызову в гостиницу прибыли два работника группы быстрого реагирования. Во время выдворения постояльца они без законных оснований применили к нему физическую силу, нанесли не менее 14 ударов кулаками по телу. Здоровью потерпевшего причинён тяжкий вред.

 
Сейчас по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия.

ЧОП превышение должностных полномочий

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