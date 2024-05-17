Россия и Китай планируют подписать контракт по газопроводу «Сила Сибири - 2»

«В ближайшее время»

Россия рассчитывает на скорое подписание контракта по строительству газопровода «Сила Сибири -2» в Китай через Монголию. Об этом сообщил 16 мая вице-премьер Александр Новак, находящийся вместе с президентом России в КНР, в эфире телеканала «Россия 1».

- Мы планируем также в ближайшее время все-таки закончить рассмотрение и подписать контракт по строительству газопровода мощностью 50 млрд куб. м газа через территорию Монголии. Есть ещё другие новые проекты, - сказал он (цитата по ТАСС).

Как писал «Байкал-Daily», в конце декабря 2023 года Новак говорил, что идёт окончательное согласование экономических и коммерческих условий по реализации проекта «Сила Сибири – 2» между «Газпромом» и китайской CNPC. Также ведутся проектно-изыскательские работы по прокладке участка «Силы Сибири – 2» по территории Монголии.

Востоковед директор Института Азии и Африки МГУ Алексей Маслов заявил 14 мая, что проблемы существуют с монгольской стороны. Он объяснил это влиянием США и Канады. «Байкал-Daily» неоднократно писал, что Запад и его СМИ делают всё, чтобы помешать строительству новой ветки газопровода из России в Китай.

Именно поэтому, по словам Маслова, пока Монголия ничего не говорит относительно перспектив маршрута газопровода «Силы Сибири-2» через её территорию. Однако в сентябре 2023 года на Восточном экономическом форуме во Владивостоке президент России Владимир Путин заявлял, что маршрут поставок газа согласован.

«Этот тот самый разворот России от Европы в Азию, о котором пишу не один год, - прокомментировал новость из КНР блогер и бизнесмен Сергей Колясников (ZERGULIO). - Европейских чиновников ждёт много чудесных открытий, когда они приползут перезаключать договора о снабжении газом. Внезапно окажется, что газа, во-первых, не хватает всем, а во-вторых, он расписан на десятилетия вперед. И ради недотыкомок из ЕС никто разрывать договора не будет. И будет в этом высшая справедливость».

Справка:

«Сила Сибири – 2» - проектируемый газопровод, который должен будет пойти по территории Западной и Восточной Сибири через Монголию в Китай. Труба будет уходить в Монголию с территории Бурятии. От этого газопровода зависит газификация Бурятии и Забайкальского края магистральным природным газом. Президент России Владимир Путин поручил завершить её до 2032 года.

Максимальная мощность газопровода составит 50 млрд куб. м в год. Сырьевыми источниками для него должны стать ресурсы полуострова Ямал, Надым-Пур-Тазовского региона Ямало-Ненецкого автономного округа.

Сейчас поставки в Китай идут по магистральному газопроводу «Сила Сибири» (проектная мощность 38 млрд куб. м) в рамках двустороннего долгосрочного договора сроком на 30 лет (заключен в 2014 году).