Она ожидается в нескольких районах республики
В Бурятии объявили чрезвычайно высокий, пятый класс пожарной опасности. В четверг, 16 мая, её обещают в Селенгинском районе, с 16-го по 19-ое – в Заиграевском и с 18-го по 19-ое – в Иволгинском. Об этом сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Улан-Удэ, Тарбагатайском, Закаменском, Курумканском, Муйском, Еравнинском, Хоринском районах прогнозируют высокий (четвёртый) класс ПО.
Жителям напомнили, что в республике действует особый противопожарный режим. Вход и въезд в леса сейчас запрещён. Кроме того, нельзя сжигать сухую траву и мусор и использовать открытые источники огня.
В Бурятии спрогнозировали чрезвычайно высокую пожарную опасность
Общество, Фото:
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