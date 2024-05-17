17-летний улан-удэнец угнал мотоцикл

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Его задержали бдительные росгвардейцы



В Тарбагатайском районе Бурятии росгвардейцы задержали 17-летнего угонщика.



- Утром в селе Тарбагатай экипаж вневедомственной охраны заметил на остановке общественного транспорта юношу, схожего по приметам с ориентировкой. Проверив документы, сотрудники установили, что молодой человек ранее совершил угон мотоцикла стоимостью более 100 тысяч рублей в пригороде Улан-Удэ, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Задержанный – 17-летний улан-удэнец. Его доставили в полицию, где он сознался в незаконном завладении мототранспорта.



Юноша рассказал, что увидел припаркованный возле дома мотоцикл и решил угнать его. Покатавшись некоторое время, бросил мотоцикл на соседней улице. Очевидцы впоследствии описали угонщика и дали его приметы правоохранителям.



По факту неправомерного завладения транспортным средством без цели хищения возбуждено уголовное дело.

