17 мая

16 мая

Популярное

17-летний улан-удэнец угнал мотоцикл

17-летний улан-удэнец угнал мотоцикл
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Его задержали бдительные росгвардейцы

В Тарбагатайском районе Бурятии росгвардейцы задержали 17-летнего угонщика.

- Утром в селе Тарбагатай экипаж вневедомственной охраны заметил на остановке общественного транспорта юношу, схожего по приметам с ориентировкой. Проверив документы, сотрудники установили, что молодой человек ранее совершил угон мотоцикла стоимостью более 100 тысяч рублей в пригороде Улан-Удэ, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Задержанный – 17-летний улан-удэнец. Его доставили в полицию, где он сознался в незаконном завладении мототранспорта.

Юноша рассказал, что увидел припаркованный возле дома мотоцикл и решил угнать его. Покатавшись некоторое время, бросил мотоцикл на соседней улице. Очевидцы впоследствии описали угонщика и дали его приметы правоохранителям.

По факту неправомерного завладения транспортным средством без цели хищения возбуждено уголовное дело.
угон мотоциклы Росгвардия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ сотрудники ЧОП избили постояльца гостиницы
В Улан-Удэ сотрудники ЧОП избили постояльца гостиницы
Происшествия, 17.05.2024
Возбуждено уголовное дело о превышении полномочий
17-летний улан-удэнец угнал мотоцикл
17-летний улан-удэнец угнал мотоцикл
Происшествия, 17.05.2024
Его задержали бдительные росгвардейцы
В центре Улан-Удэ «Тойота Камри» попала под трамвай
В центре Улан-Удэ «Тойота Камри» попала под трамвай
Происшествия, 17.05.2024
Водитель не успел проскочить через пути 
В Улан-Удэ курьеры телефонных мошенников получили сроки
В Улан-Удэ курьеры телефонных мошенников получили сроки
Происшествия, 17.05.2024
Молодые люди будут не только сидеть, но и должны вернуть обманутым пенсионерам всё, что у них забрали
В Бурятии тушат три лесных пожара
В Бурятии тушат три лесных пожара
Происшествия, 17.05.2024
С ними борются почти сто человек
Жителей Бурятии предупреждают о рассылке мошеннических писем о налоге на СВО
Жителей Бурятии предупреждают о рассылке мошеннических писем о налоге на СВО
Происшествия, 16.05.2024
«Запомните, налога на СВО не существует», - информируют в МВД
18-летнего парня осудили в Бурятии за убийство насильника
18-летнего парня осудили в Бурятии за убийство насильника
Происшествия, 16.05.2024
Он признан виновным в убийстве с особой жестокостью
Житель Иркутской области зарезал 21-летнюю жену прямо в ЗАГСе
Житель Иркутской области зарезал 21-летнюю жену прямо в ЗАГСе
Происшествия, 16.05.2024
Супруги пришли туда подавать заявление о разводе
В Бурятии мошенница-бухгалтер не смогла обжаловать приговор
В Бурятии мошенница-бухгалтер не смогла обжаловать приговор
Происшествия, 16.05.2024
Будучи главным бухгалтером сельской администрации, она завышала себе зарплату

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^