Его задержали бдительные росгвардейцы
В Тарбагатайском районе Бурятии росгвардейцы задержали 17-летнего угонщика.
- Утром в селе Тарбагатай экипаж вневедомственной охраны заметил на остановке общественного транспорта юношу, схожего по приметам с ориентировкой. Проверив документы, сотрудники установили, что молодой человек ранее совершил угон мотоцикла стоимостью более 100 тысяч рублей в пригороде Улан-Удэ, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Задержанный – 17-летний улан-удэнец. Его доставили в полицию, где он сознался в незаконном завладении мототранспорта.
Юноша рассказал, что увидел припаркованный возле дома мотоцикл и решил угнать его. Покатавшись некоторое время, бросил мотоцикл на соседней улице. Очевидцы впоследствии описали угонщика и дали его приметы правоохранителям.
По факту неправомерного завладения транспортным средством без цели хищения возбуждено уголовное дело.
17-летний улан-удэнец угнал мотоцикл
Происшествия, Фото:
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