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В Улан-Удэ водитель грузовика пытался сбежать с места ДТП

В Улан-Удэ водитель грузовика пытался сбежать с места ДТП
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
На Левом берегу столкнулись два грузовых автомобиля

В четверг утром, 16 мая, в улан-удэнском микрорайоне Солдатский произошло ДТП с «перевёртышем». Столкнулись два грузовика, один из них встал на бок, а второй (хлебовозка) перевернулся прямо на крышу.

Предположительный виновник аварии пытался сбежать с места ДТП.

- По предварительным данным, сегодня утром около 8:50 водитель грузового автомобиля с манипулятором совершил столкновение с автомобилем ГАЗ-53. После чего с места происшествия попытался скрыться, однако был задержан автоинспекторами, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Несмотря на то, что грузовики серьёзно повреждены, в ДТП обошлось без пострадавших.

На месте работают сотрудники ДПС.

Как сообщал «Байкал-Dailу», 14 мая на улице Боевая столкнулись сразу пять автомобилей

ДТП

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