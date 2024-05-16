На Левом берегу столкнулись два грузовых автомобиля
В четверг утром, 16 мая, в улан-удэнском микрорайоне Солдатский произошло ДТП с «перевёртышем». Столкнулись два грузовика, один из них встал на бок, а второй (хлебовозка) перевернулся прямо на крышу.
Предположительный виновник аварии пытался сбежать с места ДТП.
- По предварительным данным, сегодня утром около 8:50 водитель грузового автомобиля с манипулятором совершил столкновение с автомобилем ГАЗ-53. После чего с места происшествия попытался скрыться, однако был задержан автоинспекторами, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Несмотря на то, что грузовики серьёзно повреждены, в ДТП обошлось без пострадавших.
На месте работают сотрудники ДПС.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 14 мая на улице Боевая столкнулись сразу пять автомобилей.
В Улан-Удэ водитель грузовика пытался сбежать с места ДТП
Происшествия, Фото:
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