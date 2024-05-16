На берегах Селенги проведут фестиваль народного творчества

В районе Бурятии вновь зацветёт «Миндалецвет»



В Селенгинском районе Бурятии развернётся фестиваль народного творчества «Миндалецвет 2024». Мероприятие пройдёт 18 мая в селе Селендума.



В фестивале примут участие вокальные коллективы и солисты из Селенгинского, Еравнинского, Кабанского, Прибайкальского, Иволгинского и Мухоршибирского районов. В программе также запланированы проведение конкурсов, выезды на Миндальную рощу и Удунгинский тракт, прогулки по местности, фотосессии, чаепитие и общение.



Принять участие в фестивале также могут жители и гости Бурятии, сообщает министерство туризма РБ.



Возрастное ограничение: 6+.

