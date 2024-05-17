По этой дороге ходит общественный транспорт
В улан-удэнском микрорайоне Исток ремонтируют дорогу. На дороге по улице Полынная до улицы Победы, протяжённостью более 1,5 км, уже демонтировали старый асфальт и сейчас обустраивают основание будущей проезжей части, сообщили в управлении дорожного строительства администрации Улан-Удэ.
Оживлённый участок, где ходит общественный транспорт, обновят благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги».
Подрядчик ООО «Инвестстрой» выполнит здесь устройство нового асфальтового покрытия, обустроит тротуары, автобусные остановки.
Завершить ремонт дороги планируют до 1 октября 2024 года.
В общей сложности в этом году в Улан-Удэ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 10 участков автомобильных дорог. Ещё по двум объектам в ближайшее время стартуют торги на ремонт дорог. На масштабные работы выделено 600 млн рублей.
В Истоке в Улан-Удэ отремонтируют оживлённую дорогу
Общество, Фото:
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